Гривенник 1754 года МБ (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1754 года со знаком МБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51725 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1380 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.

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