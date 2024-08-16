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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1754 года МБ (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Гривенник 1754 года МБ - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Гривенник 1754 года МБ - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,42 гр
  • Чистого серебра (0,0584 oz) 1,815 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Гривенник
  • Год 1754
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1754 года со знаком МБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51725 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1380 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия Гривенник 1754 МБ на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия Гривенник 1754 МБ на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1754 МБ на аукционе Agora - August 8, 2023
Продавец Agora
Дата 8 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1754 МБ на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 RNGA
Цена
182 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия Гривенник 1754 МБ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 3800 RUB
Россия Гривенник 1754 МБ на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия Гривенник 1754 МБ на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF20
Цена
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Россия Гривенник 1754 МБ на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия Гривенник 1754 МБ на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность F
Цена
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Россия Гривенник 1754 МБ на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1754 МБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия Гривенник 1754 МБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1754 МБ на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1754 МБ на аукционе Имперская монета - November 15, 2016
Россия Гривенник 1754 МБ на аукционе Имперская монета - November 15, 2016
Продавец Имперская монета
Дата 15 ноября 2016
Сохранность AU55
Цена
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Россия Гривенник 1754 МБ на аукционе Künker - December 3, 2015
Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность XF
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Россия Гривенник 1754 МБ на аукционе Haljak Coin Auction - October 18, 2014
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 18 октября 2014
Сохранность F
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Россия Гривенник 1754 МБ на аукционе Империя - May 31, 2013
Продавец Империя
Дата 31 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1754 МБ на аукционе Heritage - June 1, 2007
Россия Гривенник 1754 МБ на аукционе Heritage - June 1, 2007
Продавец Heritage
Дата 1 июня 2007
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1754 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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