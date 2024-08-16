Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1754 года МБ (Россия, Елизавета)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,42 гр
- Чистого серебра (0,0584 oz) 1,815 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Гривенник
- Год 1754
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1754 года со знаком МБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51725 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1380 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 RNGA
Цена
182 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 15 ноября 2016
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 18 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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