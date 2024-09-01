Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1754 года ММД МБ "Московский тип". Орденская лента широкая (Россия, Елизавета)

Разновидность: Орденская лента широкая

Аверс монеты - 1 рубль 1754 года ММД МБ "Московский тип" Орденская лента широкая - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1754 года ММД МБ "Московский тип" Орденская лента широкая - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1754
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1754 года "Московский тип" со знаком ММД МБ. Орденская лента широкая. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе Александр за 3000 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Busso Peus (3)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Heritage (1)
  • Katz (2)
  • Künker (2)
  • Macho & Chlapovič (1)
  • Rare Coins (10)
  • SINCONA (1)
  • Sonntag (1)
  • Stack's (1)
  • Александр (8)
  • Знак (1)
  • Империя (2)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
1090 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
1053 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Империя - March 6, 2020
Продавец Империя
Дата 6 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Александр - December 13, 2019
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Александр - September 20, 2019
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Александр - September 20, 2019
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Александр - February 14, 2018
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Александр - February 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 февраля 2018
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Александр - November 22, 2017
Россия 1 рубль 1754 ММД МБ "Московский тип" на аукционе Александр - November 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1754 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Елизаветы Петровны Монеты России 1754 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск