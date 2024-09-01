Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1754 года ММД МБ "Московский тип". Орденская лента широкая (Россия, Елизавета)
Разновидность: Орденская лента широкая
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1754
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1754 года "Московский тип" со знаком ММД МБ. Орденская лента широкая. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе Александр за 3000 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
1053 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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