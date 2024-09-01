1 рубль 1754 года ММД МБ "Московский тип". Орденская лента широкая (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1754 года "Московский тип" со знаком ММД МБ. Орденская лента широкая. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе Александр за 3000 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность AU (8) XF (18) VF (13) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU55 (4) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (4) XF40 (1) VF35 (1) Сервис ННР (2) NGC (1)

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