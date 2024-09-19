1 рубль 1754 года ММД ЕI "Московский тип". Большая корона над орлом (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1754 года "Московский тип" со знаком ММД ЕI. Большая корона над орлом. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 346 проданному на аукционе Редкие Монеты за 9000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

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