Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1754 года ММД ЕI "Московский тип". Большая корона над орлом (Россия, Елизавета)
Разновидность: Большая корона над орлом
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1754
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (185) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1754 года "Московский тип" со знаком ММД ЕI. Большая корона над орлом. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 346 проданному на аукционе Редкие Монеты за 9000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
921 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность F15
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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