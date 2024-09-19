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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1754 года ММД ЕI "Московский тип". Большая корона над орлом (Россия, Елизавета)

Разновидность: Большая корона над орлом

Аверс монеты - 1 рубль 1754 года ММД ЕI "Московский тип" Большая корона над орлом - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1754 года ММД ЕI "Московский тип" Большая корона над орлом - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1754
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (185) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1754 года "Московский тип" со знаком ММД ЕI. Большая корона над орлом. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 346 проданному на аукционе Редкие Монеты за 9000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
2808 $
Цена в валюте аукциона 260000 RUB
Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
921 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность F15
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Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность F15
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД ЕI "Московский тип" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1754 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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