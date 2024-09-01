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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1754 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Денга 1754 года - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Денга 1754 года - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 28 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Денга
  • Год 1754
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1754 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2400 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1754 на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
Россия Денга 1754 на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Денга 1754 на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Россия Денга 1754 на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1754 на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1754 на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1754 на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1754 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1754 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1754 на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1754 на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1754 на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Денга 1754 на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF20
Цена
23 ₽
Цена в валюте аукциона 23 RUB
Россия Денга 1754 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия Денга 1754 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность F
Цена
******
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Россия Денга 1754 на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1754 на аукционе RedSquare - February 26, 2021
Продавец RedSquare
Дата 26 февраля 2021
Сохранность F
Цена
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Россия Денга 1754 на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга 1754 на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1754 на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Россия Денга 1754 на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1754 на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия Денга 1754 на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность AU50
Цена
Россия Денга 1754 на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия Денга 1754 на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность AU53
Цена
Россия Денга 1754 на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия Денга 1754 на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность VF20
Цена

Где продать?

Для продажи Денга 1754 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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