Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1754 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 28 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Денга
- Год 1754
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1754 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2400 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2018.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF20
Цена
23 ₽
Цена в валюте аукциона 23 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 26 февраля 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 4 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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