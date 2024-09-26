1 рубль 1754 года ММД IП "Московский тип". Орденская лента узкая (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1754 года "Московский тип" со знаком ММД IП. Орденская лента узкая. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5247 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

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