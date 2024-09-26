Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1754 года ММД IП "Московский тип". Орденская лента узкая (Россия, Елизавета)
Разновидность: Орденская лента узкая
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,182,785
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1754
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1754 года "Московский тип" со знаком ММД IП. Орденская лента узкая. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5247 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
355 $
Цена в валюте аукциона 33000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 24 июля 2018
Сохранность VF35
Цена
286 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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