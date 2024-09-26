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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1754 года ММД IП "Московский тип". Орденская лента узкая (Россия, Елизавета)

Разновидность: Орденская лента узкая

Аверс монеты - 1 рубль 1754 года ММД IП "Московский тип" Орденская лента узкая - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1754 года ММД IП "Московский тип" Орденская лента узкая - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,182,785

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1754
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1754 года "Московский тип" со знаком ММД IП. Орденская лента узкая. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5247 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (3)
  • SINCONA (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 1 рубль 1754 ММД IП "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1754 ММД IП "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
355 $
Цена в валюте аукциона 33000 RUB
Россия 1 рубль 1754 ММД IП "Московский тип" на аукционе Имперская монета - July 24, 2018
Россия 1 рубль 1754 ММД IП "Московский тип" на аукционе Имперская монета - July 24, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 24 июля 2018
Сохранность VF35
Цена
286 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Россия 1 рубль 1754 ММД IП "Московский тип" на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Россия 1 рубль 1754 ММД IП "Московский тип" на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1754 ММД IП "Московский тип" на аукционе Империя - November 21, 2015
Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1754 ММД IП "Московский тип" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1754 ММД IП "Московский тип" на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1754 ММД IП "Московский тип" на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1754 ММД IП "Московский тип" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1754 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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