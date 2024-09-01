Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1754 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1754
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (91) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1754 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1134 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
783 $
Цена в валюте аукциона 72777 RUB
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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