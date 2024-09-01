Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1754 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1754 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1754 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1754
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (91) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1754 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1134 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Artemide Aste (1)
  • AURORA (3)
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Gorny & Mosch (3)
  • Grün (1)
  • Haljak Coin Auction (2)
  • Heritage (4)
  • Hess Divo (1)
  • Katz (1)
  • Künker (12)
  • New York Sale (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (3)
  • Rare Coins (9)
  • Rauch (3)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (3)
  • Stack's (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
  • Александр (14)
  • Знак (4)
  • Империя (6)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (3)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (4)
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
783 $
Цена в валюте аукциона 72777 RUB
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
911 $
Цена в валюте аукциона 82500 RUB
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Империя - May 12, 2022
Продавец Империя
Дата 12 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Империя - December 24, 2021
Продавец Империя
Дата 24 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1754 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Елизаветы Петровны Монеты России 1754 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск