Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1754 года ММД ЕI (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 6,46 гр
- Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полуполтинник
- Год 1754
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1754 года со знаком ММД ЕI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе Русское Наследие за 430000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
4645 $
Цена в валюте аукциона 430000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF20
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 апреля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Где продать?
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