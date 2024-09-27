Полуполтинник 1754 года ММД ЕI (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1754 года со знаком ММД ЕI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе Русское Наследие за 430000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.

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