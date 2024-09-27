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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1754 года ММД ЕI (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полуполтинник 1754 года ММД ЕI - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полуполтинник 1754 года ММД ЕI - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 6,46 гр
  • Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1754
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1754 года со знаком ММД ЕI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе Русское Наследие за 430000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1754 ММД ЕI на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия Полуполтинник 1754 ММД ЕI на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
4645 $
Цена в валюте аукциона 430000 RUB
Россия Полуполтинник 1754 ММД ЕI на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия Полуполтинник 1754 ММД ЕI на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 71 EUR
Россия Полуполтинник 1754 ММД ЕI на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия Полуполтинник 1754 ММД ЕI на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1754 ММД ЕI на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1754 ММД ЕI на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полуполтинник 1754 ММД ЕI на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1754 ММД ЕI на аукционе Via - November 23, 2021
Продавец Via
Дата 23 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1754 ММД ЕI на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия Полуполтинник 1754 ММД ЕI на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия Полуполтинник 1754 ММД ЕI на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1754 ММД ЕI на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия Полуполтинник 1754 ММД ЕI на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полуполтинник 1754 ММД ЕI на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
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Россия Полуполтинник 1754 ММД ЕI на аукционе RedSquare - February 28, 2021
Продавец RedSquare
Дата 28 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Полуполтинник 1754 ММД ЕI на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия Полуполтинник 1754 ММД ЕI на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF20
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Россия Полуполтинник 1754 ММД ЕI на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1754 ММД ЕI на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1754 ММД ЕI на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1754 ММД ЕI на аукционе AURORA - October 21, 2020
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1754 ММД ЕI на аукционе MUNZE - July 15, 2020
Продавец MUNZE
Дата 15 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полуполтинник 1754 ММД ЕI на аукционе AURORA - July 13, 2020
Продавец AURORA
Дата 13 июля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1754 ММД ЕI на аукционе MS67 - April 15, 2020
Продавец MS67
Дата 15 апреля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1754 ММД ЕI на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Полуполтинник 1754 ММД ЕI на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1754 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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