1 рубль 1754 года СПБ ЯI "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1754 года "Петербургский тип" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 155 проданному на аукционе Александр за 3000 USD. Торги состоялись 13 декабря 2014.

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