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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1754 года СПБ ЯI "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1754 года СПБ ЯI "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1754 года СПБ ЯI "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,947,076

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1754
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1754 года "Петербургский тип" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 155 проданному на аукционе Александр за 3000 USD. Торги состоялись 13 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
198 $
Цена в валюте аукциона 17500 RUB
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1322 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF25
Цена
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Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе AURORA - July 1, 2021
Продавец AURORA
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Katz - December 1, 2019
Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе AURORA - November 6, 2019
Продавец AURORA
Дата 6 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе AURORA - October 2, 2019
Продавец AURORA
Дата 2 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Россия 1 рубль 1754 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 23 апреля 2019
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1754 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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