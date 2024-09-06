Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1754 года СПБ ЯI "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,947,076
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1754
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1754 года "Петербургский тип" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 155 проданному на аукционе Александр за 3000 USD. Торги состоялись 13 декабря 2014.
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Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU55
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 6 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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