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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1754 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полушка 1754 года - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полушка 1754 года - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,1 гр
  • Диаметр 18,5 - 20,5 мм
  • Гурт шнур влево

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полушка
  • Год 1754
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1754 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Александр за 1000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Eeckhout (1)
  • Hermes Auctions (1)
  • Rare Coins (11)
  • Александр (3)
  • Имперская монета (3)
  • Русское Наследие (4)
Россия Полушка 1754 на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Россия Полушка 1754 на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1754 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1754 на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность AU
Цена
275 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Россия Полушка 1754 на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1754 на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1754 на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1754 на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1754 на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1754 на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1754 на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1754 на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1754 на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полушка 1754 на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия Полушка 1754 на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полушка 1754 на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия Полушка 1754 на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия Полушка 1754 на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полушка 1754 на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полушка 1754 на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полушка 1754 на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полушка 1754 на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1754 на аукционе Eeckhout - May 6, 2011
Продавец Eeckhout
Дата 6 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1754 на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия Полушка 1754 на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1754 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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