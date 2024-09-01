Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1754 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 18,5 - 20,5 мм
- Гурт шнур влево
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полушка
- Год 1754
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1754 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Александр за 1000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Eeckhout (1)
- Hermes Auctions (1)
- Rare Coins (11)
- Александр (3)
- Имперская монета (3)
- Русское Наследие (4)
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность AU
Цена
275 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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