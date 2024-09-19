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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1754 года СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1754 года СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1754 года СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1754
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1754 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ IМ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Империя за 1300000 RUB. Торги состоялись 23 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
954 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Россия Полтина 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Полтина 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Россия Полтина 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия Полтина 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия Полтина 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Katz - May 27, 2023
Россия Полтина 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Katz - May 27, 2023
Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия Полтина 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия Полтина 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - November 23, 2022
Россия Полтина 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - November 23, 2022
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия Полтина 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Империя - December 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 декабря 2021
Сохранность AU
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Россия Полтина 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия Полтина 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF25
Цена
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Россия Полтина 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе BAC - July 21, 2021
Продавец BAC
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - April 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе BAC - February 10, 2021
Продавец BAC
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1754 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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