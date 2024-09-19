Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1754 года СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1754
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1754 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ IМ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Империя за 1300000 RUB. Торги состоялись 23 декабря 2021.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 29 февраля 2024
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Дата 7 декабря 2023
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Дата 14 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
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Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
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Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
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Дата 21 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
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Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
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Дата 23 декабря 2021
Сохранность AU
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Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF25
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
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