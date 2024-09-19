Полтина 1754 года СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1754 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ IМ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Империя за 1300000 RUB. Торги состоялись 23 декабря 2021.

Сохранность UNC (2) AU (9) XF (16) VF (17) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS61 (2) AU53 (2) XF45 (1) XF40 (3) VF35 (1) VF30 (1) VF25 (1) VF20 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (3)

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