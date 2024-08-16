Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1754 года СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1754
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (463) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1754 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ IМ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24865 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12925 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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