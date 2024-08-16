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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1754 года СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1754 года СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1754 года СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1754
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (463) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1754 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ IМ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24865 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12925 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 рубль 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
748 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Россия 1 рубль 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 1 рубль 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
990 $
Цена в валюте аукциона 4000 PLN
Россия 1 рубль 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Nihon - June 9, 2024
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU55 NGC
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Россия 1 рубль 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1 рубль 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 1 рубль 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 1 рубль 1754 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU55
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1754 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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