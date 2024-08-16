1 рубль 1754 года СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1754 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ IМ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24865 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12925 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

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