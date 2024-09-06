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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1750 года ММД (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полуполтинник 1750 года ММД - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полуполтинник 1750 года ММД - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 6,46 гр
  • Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 422,564

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1750
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1750 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5271 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3600 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1750 ММД на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
244 $
Цена в валюте аукциона 21000 RUB
Россия Полуполтинник 1750 ММД на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
154 $
Цена в валюте аукциона 13500 RUB
Россия Полуполтинник 1750 ММД на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1750 ММД на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полуполтинник 1750 ММД на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия Полуполтинник 1750 ММД на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF25
Цена
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Россия Полуполтинник 1750 ММД на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полуполтинник 1750 ММД на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Полуполтинник 1750 ММД на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1750 ММД на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия Полуполтинник 1750 ММД на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия Полуполтинник 1750 ММД на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1750 ММД на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия Полуполтинник 1750 ММД на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1750 ММД на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Полуполтинник 1750 ММД на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1750 ММД на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1750 ММД на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия Полуполтинник 1750 ММД на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1750 ММД на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия Полуполтинник 1750 ММД на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1750 ММД на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия Полуполтинник 1750 ММД на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1750 ММД на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия Полуполтинник 1750 ММД на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1750 ММД на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия Полуполтинник 1750 ММД на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1750 ММД на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
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Россия Полуполтинник 1750 ММД на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия Полуполтинник 1750 ММД на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1750 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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