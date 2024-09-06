Полуполтинник 1750 года ММД (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1750 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5271 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3600 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

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