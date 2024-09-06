Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1750 года ММД (Россия, Елизавета)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 6,46 гр
- Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 422,564
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полуполтинник
- Год 1750
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1750 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5271 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3600 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
154 $
Цена в валюте аукциона 13500 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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