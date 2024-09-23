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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1750 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1750 СПБ Петербургский тип
Средняя цена 680 $
Продажи
1 386
Аверс
Реверс
1 рубль 1750 ММД Московский тип
Средняя цена 740 $
Продажи
0 295
Аверс
Реверс
Полтина 1750 СПБ Погрудный портрет
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1750 ММД
Средняя цена 160 $
Продажи
0 74
Аверс
Реверс
Гривенник 1750
Средняя цена 170 $
Продажи
0 23

Медные монеты

Аверс
Реверс
Денга 1750
Средняя цена 60 $
Продажи
1 176
Аверс
Реверс
Полушка 1750
Средняя цена 90 $
Продажи
0 40
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