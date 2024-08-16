Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1750 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Гривенник 1750 года - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Гривенник 1750 года - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,42 гр
  • Чистого серебра (0,0584 oz) 1,815 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 200,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Гривенник
  • Год 1750
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1750 года. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6964 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins.ee (2)
  • Felzmann (3)
  • Katz (5)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (2)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (1)
  • WCN (1)
  • Александр (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (3)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия Гривенник 1750 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1750 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 7500 RUB
Россия Гривенник 1750 на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Россия Гривенник 1750 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 3 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1750 на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1750 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия Гривенник 1750 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1750 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия Гривенник 1750 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1750 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия Гривенник 1750 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1750 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия Гривенник 1750 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1750 на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия Гривенник 1750 на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия Гривенник 1750 на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1750 на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия Гривенник 1750 на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1750 на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1750 на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1750 на аукционе Felzmann - August 29, 2017
Продавец Felzmann
Дата 29 августа 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1750 на аукционе Felzmann - May 11, 2017
Продавец Felzmann
Дата 11 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1750 на аукционе Felzmann - March 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 марта 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1750 на аукционе Имперская монета - February 21, 2017
Россия Гривенник 1750 на аукционе Имперская монета - February 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 февраля 2017
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1750 на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1750 на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU53
Цена
Россия Гривенник 1750 на аукционе Империя - September 27, 2014
Россия Гривенник 1750 на аукционе Империя - September 27, 2014
Продавец Империя
Дата 27 сентября 2014
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Гривенник 1750 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Елизаветы Петровны Монеты России 1750 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Гривенник Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск