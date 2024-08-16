Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1750 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,42 гр
- Чистого серебра (0,0584 oz) 1,815 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 200,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Гривенник
- Год 1750
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1750 года. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6964 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.
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Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF35 NGC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
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Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
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Дата 12 июля 2021
Сохранность VF35 NGC
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность UNC
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Дата 28 октября 2018
Сохранность UNC
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Дата 29 августа 2017
Сохранность VF
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Продавец Имперская монета
Дата 21 февраля 2017
Сохранность VF30
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Дата 14 декабря 2016
Сохранность AU
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