Полтина 1750 года СПБ "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1750 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1455 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 3800 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2013.

Сохранность AU (7) XF (18) VF (10) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU55 (1) AU53 (4) XF40 (3) VF35 (1) VF20 (1)

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