Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1750 года СПБ "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 29,115
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1750
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1750 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1455 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 3800 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2013.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
241 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 апреля 2017
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
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