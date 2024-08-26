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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1750 года СПБ "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1750 года СПБ "Погрудный портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1750 года СПБ "Погрудный портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 29,115

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1750
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1750 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1455 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 3800 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (12)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (1)
  • Künker (4)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • Westfälische (1)
  • Александр (7)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (3)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия Полтина 1750 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
504 $
Цена в валюте аукциона 46000 RUB
Россия Полтина 1750 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
241 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Россия Полтина 1750 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1750 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1750 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1750 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1750 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Империя - June 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1750 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1750 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1750 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия Полтина 1750 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1750 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе AURORA - January 27, 2021
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1750 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия Полтина 1750 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия Полтина 1750 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1750 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - September 6, 2017
Россия Полтина 1750 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - September 6, 2017
Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1750 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе AURORA - July 17, 2017
Продавец AURORA
Дата 17 июля 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1750 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе AURORA - June 20, 2017
Продавец AURORA
Дата 20 июня 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1750 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе AURORA - April 25, 2017
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1750 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - April 25, 2017
Россия Полтина 1750 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - April 25, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 25 апреля 2017
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полтина 1750 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Россия Полтина 1750 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 марта 2017
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1750 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе AURORA - January 31, 2017
Продавец AURORA
Дата 31 января 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1750 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе AURORA - October 24, 2016
Продавец AURORA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1750 "Погрудный портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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