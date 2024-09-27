Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1750 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1750 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1750 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 610,644

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1750
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (386)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1750 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4274 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 9000 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Adolph Hess & Bank Leu (1)
  • Auction World (1)
  • AURORA (33)
  • BAC (6)
  • Busso Peus (2)
  • Cayón (2)
  • CNG (1)
  • Coins.ee (2)
  • Felzmann (1)
  • Gorny & Mosch (10)
  • Goudwisselkantoor veilingen (1)
  • Grün (2)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Heritage (10)
  • Hess Divo (1)
  • Höhn (2)
  • Katz (18)
  • Künker (31)
  • MARCINIAK (1)
  • MS67 (17)
  • Muizon – Rieunier (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • MUNZE (3)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Myntauktioner i Sverige AB (1)
  • Negrini (2)
  • New York Sale (2)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (2)
  • Palombo (1)
  • Rare Coins (27)
  • Rauch (9)
  • RedSquare (3)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (25)
  • Schulman (1)
  • SINCONA (10)
  • Spink (1)
  • Stack's (4)
  • Stephen Album (1)
  • Teutoburger (3)
  • UBS (5)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Veilinghuis de Ruiter (2)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
  • Александр (56)
  • Знак (8)
  • Империя (8)
  • Имперская монета (26)
  • Монеты и Медали (4)
  • НИКО (12)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русский Нумизматический Дом (6)
  • Русское Наследие (12)
Россия 1 рубль 1750 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1750 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1750 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1750 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1750 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
457 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия 1 рубль 1750 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1750 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1750 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1750 СПБ "Петербургский тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
717 $
Цена в валюте аукциона 650 CHF
Россия 1 рубль 1750 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1750 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1750 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1750 СПБ "Петербургский тип" на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1750 СПБ "Петербургский тип" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1750 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1750 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1750 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1750 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1750 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1750 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1750 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1750 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1750 СПБ "Петербургский тип" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность GENUINE PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1750 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1750 СПБ "Петербургский тип" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1750 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 рубль 1750 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Россия 1 рубль 1750 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1750 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Елизаветы Петровны Монеты России 1750 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск