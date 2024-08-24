Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1750 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 18,5 - 20,5 мм
- Гурт шнур влево
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полушка
- Год 1750
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный, Екатеринбург
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1750 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном, Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе Редкие Монеты за 44000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- AURORA (3)
- Hermes Auctions (1)
- Katz (3)
- Rare Coins (17)
- RedSquare (4)
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- Имперская монета (3)
- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (2)
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1260 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU58 RB
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?
Для продажи Полушка 1750 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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