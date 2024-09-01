Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1750 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 28 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Денга
- Год 1750
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный, Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (176)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1750 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном, Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе MS67 за 39000 RUB. Торги состоялись 26 мая 2021.
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 80 RUB
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1450 RUB
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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