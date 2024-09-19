Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1758 года ММД EI (Россия, Елизавета)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 6,46 гр
- Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 44,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полуполтинник
- Год 1758
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1758 года со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2750 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
416 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 апреля 2017
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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