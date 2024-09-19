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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1758 года ММД EI (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полуполтинник 1758 года ММД EI - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полуполтинник 1758 года ММД EI - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 6,46 гр
  • Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 44,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1758
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1758 года со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2750 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1758 ММД EI на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия Полуполтинник 1758 ММД EI на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1758 ММД EI на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
416 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Россия Полуполтинник 1758 ММД EI на аукционе Heritage - November 7, 2019
Россия Полуполтинник 1758 ММД EI на аукционе Heritage - November 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 ноября 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
492 $
Цена в валюте аукциона 492 USD
Россия Полуполтинник 1758 ММД EI на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1758 ММД EI на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия Полуполтинник 1758 ММД EI на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полуполтинник 1758 ММД EI на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полуполтинник 1758 ММД EI на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1758 ММД EI на аукционе Katz - April 1, 2018
Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1758 ММД EI на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Россия Полуполтинник 1758 ММД EI на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полуполтинник 1758 ММД EI на аукционе Имперская монета - April 25, 2017
Россия Полуполтинник 1758 ММД EI на аукционе Имперская монета - April 25, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 25 апреля 2017
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полуполтинник 1758 ММД EI на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1758 ММД EI на аукционе Империя - November 21, 2015
Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1758 ММД EI на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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