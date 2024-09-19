Полуполтинник 1758 года ММД EI (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1758 года со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2750 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.

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