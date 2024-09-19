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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1749 года ММД (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полуполтинник 1749 года ММД - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полуполтинник 1749 года ММД - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 6,46 гр
  • Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 318,324

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1749
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1749 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7052 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 800 EUR. Торги состоялись 11 октября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1749 ММД на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1749 ММД на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Полуполтинник 1749 ММД на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1749 ММД на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность VF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 53 EUR
Россия Полуполтинник 1749 ММД на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Россия Полуполтинник 1749 ММД на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1749 ММД на аукционе Rauch - December 9, 2022
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1749 ММД на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Полуполтинник 1749 ММД на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность MS60 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник 1749 ММД на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1749 ММД на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия Полуполтинник 1749 ММД на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность MS60 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник 1749 ММД на аукционе Via - November 23, 2021
Продавец Via
Дата 23 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1749 ММД на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1749 ММД на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия Полуполтинник 1749 ММД на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность VF20
Цена
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Россия Полуполтинник 1749 ММД на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1749 ММД на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия Полуполтинник 1749 ММД на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия Полуполтинник 1749 ММД на аукционе MS67 - April 15, 2020
Продавец MS67
Дата 15 апреля 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия Полуполтинник 1749 ММД на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Полуполтинник 1749 ММД на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полуполтинник 1749 ММД на аукционе Katz - December 1, 2019
Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1749 ММД на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полуполтинник 1749 ММД на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность MS60
Цена
Россия Полуполтинник 1749 ММД на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полуполтинник 1749 ММД на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность AU53
Цена
Россия Полуполтинник 1749 ММД на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия Полуполтинник 1749 ММД на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полуполтинник 1749 ММД на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия Полуполтинник 1749 ММД на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1749 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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