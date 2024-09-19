Полуполтинник 1749 года ММД (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1749 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7052 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 800 EUR. Торги состоялись 11 октября 2011.

Сохранность UNC (3) AU (7) XF (4) VF (14) F (3) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS60 (3) AU58 (2) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (1) VF35 (2) VF20 (1) Сервис RNGA (2) PCGS (2)

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