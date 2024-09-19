Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1749 года ММД (Россия, Елизавета)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 6,46 гр
- Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 318,324
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полуполтинник
- Год 1749
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1749 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7052 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 800 EUR. Торги состоялись 11 октября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность MS60 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность MS60 RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 апреля 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?
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