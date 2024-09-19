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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1753 года ММД IП (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полуполтинник 1753 года ММД IП - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полуполтинник 1753 года ММД IП - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 6,46 гр
  • Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 426,324

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1753
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1753 года со знаком ММД IП. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6460 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 5500 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1753 ММД IП на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Россия Полуполтинник 1753 ММД IП на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия Полуполтинник 1753 ММД IП на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
2164 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Россия Полуполтинник 1753 ММД IП на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия Полуполтинник 1753 ММД IП на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1753 ММД IП на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1753 ММД IП на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1753 ММД IП на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1753 ММД IП на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1753 ММД IП на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия Полуполтинник 1753 ММД IП на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия Полуполтинник 1753 ММД IП на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1753 ММД IП на аукционе GINZA - August 10, 2020
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1753 ММД IП на аукционе AURORA - July 13, 2020
Продавец AURORA
Дата 13 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1753 ММД IП на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия Полуполтинник 1753 ММД IП на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF40
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Россия Полуполтинник 1753 ММД IП на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия Полуполтинник 1753 ММД IП на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полуполтинник 1753 ММД IП на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1753 ММД IП на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия Полуполтинник 1753 ММД IП на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия Полуполтинник 1753 ММД IП на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Россия Полуполтинник 1753 ММД IП на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 23 апреля 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полуполтинник 1753 ММД IП на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1753 ММД IП на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия Полуполтинник 1753 ММД IП на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1753 ММД IП на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Россия Полуполтинник 1753 ММД IП на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия Полуполтинник 1753 ММД IП на аукционе Александр - February 14, 2018
Россия Полуполтинник 1753 ММД IП на аукционе Александр - February 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 февраля 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полуполтинник 1753 ММД IП на аукционе Имперская монета - December 12, 2017
Россия Полуполтинник 1753 ММД IП на аукционе Имперская монета - December 12, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 12 декабря 2017
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1753 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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