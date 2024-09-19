Полуполтинник 1753 года ММД IП (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1753 года со знаком ММД IП. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6460 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 5500 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность UNC (1) AU (11) XF (10) VF (12) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU58 (2) AU55 (1) AU50 (5) XF45 (1) XF40 (3) VF35 (2) VF30 (1) Сервис PCGS (1)

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