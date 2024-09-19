Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1753 года ММД IП (Россия, Елизавета)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 6,46 гр
- Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 426,324
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полуполтинник
- Год 1753
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1753 года со знаком ММД IП. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6460 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 5500 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
2164 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец GINZA
Дата 10 августа 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 23 апреля 2019
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 14 февраля 2018
Сохранность VF35
Цена
******
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Где продать?
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