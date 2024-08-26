Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
МЕНЮ
Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Аккаунт
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Доллар США)
EUR
(Евро)
GBP
(Фунт стерлингов)
CHF
(Швейцарский франк)
PLN
(Польский злотый)
RUB
(Российский рубль)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Главная
Каталог
Россия
1753
Россия
Период:
1699-1991
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
Главная
Каталог
Россия
1753
Монеты России 1753 года
Выберите категорию
Все
Золото
Серебро
Медь
Золотые монеты
Червонец (Дукат) 1753 Орел на реверсе
"ФЕВР. 5"
Средняя цена
20000 $
Продажи
0
5
Червонец (Дукат) 1753 Св. Андрей Первозванный на реверсе
"ФЕВР:5"
Средняя цена
40000 $
Продажи
0
14
Червонец (Дукат) 1753 Св. Андрей Первозванный на реверсе
Новодел
Средняя цена
44000 $
Продажи
0
3
Пробные монеты
1 рубль 1753 СПБ IМ Петербургский тип
Средняя цена
530 $
Продажи
0
182
1 рубль 1753 СПБ ЯI Петербургский тип
Средняя цена
940 $
Продажи
0
50
1 рубль 1753 ММД IШ Московский тип
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
2
1 рубль 1753 ММД IП Московский тип
Средняя цена
410 $
Продажи
0
147
Полтина 1753 СПБ IM Погрудный портрет
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
23
Полуполтинник 1753 ММД IП
Средняя цена
330 $
Продажи
0
36
Гривенник 1753 IП
Средняя цена
130 $
Продажи
0
43
Талер 1753 P Альбертусталер
Средняя цена
9800 $
Продажи
0
122
Медные монеты
Денга 1753
Средняя цена
—
Продажи
0
55
Лучшие предложения
Katz Auction
Аукцион
26 авг. 2024
ibercoin
Аукцион
26 сент. 2024
Katz Auction
Аукцион
16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Россия
Период
1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить