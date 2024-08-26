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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1753 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1753 Орел на реверсе "ФЕВР. 5"
Средняя цена 20000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1753 Св. Андрей Первозванный на реверсе "ФЕВР:5"
Средняя цена 40000 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1753 Св. Андрей Первозванный на реверсе Новодел
Средняя цена 44000 $
Продажи
0 3

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1753 СПБ IМ Петербургский тип
Средняя цена 530 $
Продажи
0 182
Аверс
Реверс
1 рубль 1753 СПБ ЯI Петербургский тип
Средняя цена 940 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
1 рубль 1753 ММД IШ Московский тип
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 рубль 1753 ММД IП Московский тип
Средняя цена 410 $
Продажи
0 147
Аверс
Реверс
Полтина 1753 СПБ IM Погрудный портрет
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1753 ММД IП
Средняя цена 330 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
Гривенник 1753 IП
Средняя цена 130 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
Талер 1753 P Альбертусталер
Средняя цена 9800 $
Продажи
0 122

Медные монеты

Аверс
Реверс
Денга 1753
Средняя цена
Продажи
0 55
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