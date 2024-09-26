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Червонец (Дукат) 1753 года "Орел на реверсе". "ФЕВР. 5" (Россия, Елизавета)
Разновидность: "ФЕВР. 5"
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,11 oz) 3,4214 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1753
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1753 года "Орел на реверсе". "ФЕВР. 5". Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3871 проданному на аукционе Auction World за 4400000 JPY. Торги состоялись 20 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
30000 $
Цена в валюте аукциона 30000 USD
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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