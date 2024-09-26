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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1753 года "Орел на реверсе". "ФЕВР. 5" (Россия, Елизавета)

Разновидность: "ФЕВР. 5"

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1753 года "Орел на реверсе" "ФЕВР. 5" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1753 года "Орел на реверсе" "ФЕВР. 5" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,11 oz) 3,4214 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1753
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1753 года "Орел на реверсе". "ФЕВР. 5". Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3871 проданному на аукционе Auction World за 4400000 JPY. Торги состоялись 20 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
Россия Червонец (Дукат) 1753 "Орел на реверсе" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Россия Червонец (Дукат) 1753 "Орел на реверсе" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
30000 $
Цена в валюте аукциона 30000 USD
Россия Червонец (Дукат) 1753 "Орел на реверсе" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
8969 $
Цена в валюте аукциона 7701 EUR
Россия Червонец (Дукат) 1753 "Орел на реверсе" на аукционе Stack's - August 21, 2021
Россия Червонец (Дукат) 1753 "Орел на реверсе" на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1753 "Орел на реверсе" на аукционе Auction World - October 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Россия Червонец (Дукат) 1753 "Орел на реверсе" на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1753 "Орел на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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