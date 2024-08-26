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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1753 года ММД IШ "Московский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1753 года ММД IШ "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1753 года ММД IШ "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1753
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1753 года "Московский тип" со знаком ММД IШ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 646 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2017.

Сохранность
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  • Münzenonline (1)
Россия 1 рубль 1753 ММД IШ "Московский тип" на аукционе Münzenonline - October 25, 2019
Продавец Münzenonline
Дата 25 октября 2019
Сохранность VF
Цена
222 $
Цена в валюте аукциона 220 CHF
Россия 1 рубль 1753 ММД IШ "Московский тип" на аукционе Künker - February 2, 2017
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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