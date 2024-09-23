1 рубль 1753 года СПБ ЯI "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1753 года "Петербургский тип" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе Монеты и Медали за 260000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.

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