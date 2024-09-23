Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1753 года СПБ ЯI "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1753
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1753 года "Петербургский тип" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе Монеты и Медали за 260000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Meyer Eek AS
Дата 28 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
544 $
Цена в валюте аукциона 6000 NOK
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 17 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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