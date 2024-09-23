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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1753 года СПБ ЯI "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1753 года СПБ ЯI "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1753 года СПБ ЯI "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1753
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1753 года "Петербургский тип" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе Монеты и Медали за 260000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1753 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
1348 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Россия 1 рубль 1753 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Meyer Eek AS - April 28, 2024
Продавец Meyer Eek AS
Дата 28 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
544 $
Цена в валюте аукциона 6000 NOK
Россия 1 рубль 1753 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1753 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1753 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1753 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1753 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1753 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль 1753 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1753 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1753 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1753 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1753 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 рубль 1753 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1753 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU58 NGC
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Россия 1 рубль 1753 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1753 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1753 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Россия 1 рубль 1753 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1753 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1753 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Денга1700 - December 17, 2020
Россия 1 рубль 1753 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Денга1700 - December 17, 2020
Продавец Денга1700
Дата 17 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1753 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Знак - October 30, 2020
Продавец Знак
Дата 30 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1753 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1753 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1753 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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