Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1753 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". "ФЕВР:5" (Россия, Елизавета)
Разновидность: "ФЕВР:5"
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,11 oz) 3,4214 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 18,794
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1753
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1753 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". "ФЕВР:5". Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 339 проданному на аукционе Редкие Монеты за 102000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
6000 $
Цена в валюте аукциона 6000 USD
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
69000 $
Цена в валюте аукциона 69000 USD
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU53
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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