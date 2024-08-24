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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1753 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". "ФЕВР:5" (Россия, Елизавета)

Разновидность: "ФЕВР:5"

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1753 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе" "ФЕВР:5" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1753 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе" "ФЕВР:5" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,11 oz) 3,4214 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 18,794

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1753
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1753 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". "ФЕВР:5". Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 339 проданному на аукционе Редкие Монеты за 102000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Gorny & Mosch (1)
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  • Stack's (1)
Россия Червонец (Дукат) 1753 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
6000 $
Цена в валюте аукциона 6000 USD
Россия Червонец (Дукат) 1753 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
69000 $
Цена в валюте аукциона 69000 USD
Россия Червонец (Дукат) 1753 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1753 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1753 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU53
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1753 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Stack's - January 15, 2017
Россия Червонец (Дукат) 1753 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Stack's - January 15, 2017
Продавец Stack's
Дата 15 января 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Россия Червонец (Дукат) 1753 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU53
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1753 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе La Galerie Numismatique - June 5, 2015
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1753 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU55
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1753 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе La Galerie Numismatique - December 30, 2014
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 30 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1753 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе La Galerie Numismatique - September 24, 2014
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1753 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Künker - September 30, 2009
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1753 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Künker - October 8, 2008
Продавец Künker
Дата 8 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1753 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1753 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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