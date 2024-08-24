Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1753 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Auctiones GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 28 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Денга
- Год 1753
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1753 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 596 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4400 RUB. Торги состоялись 11 июля 2023.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 80 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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