Полтина 1753 года СПБ IM "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1753 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ IM. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33021 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4935 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность AU (3) XF (1) VF (12) F (7) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (1) XF40 (1) VF35 (1) F15 (6) Сервис ННР (1) NGC (7)

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