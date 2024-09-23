Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1753 года СПБ IM "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1753 года СПБ IM "Погрудный портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1753 года СПБ IM "Погрудный портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 41,290

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1753
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1753 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ IM. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33021 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4935 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (1)
  • BAC (6)
  • Chaponnière (1)
  • Felzmann (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (1)
  • Künker (2)
  • Niemczyk (1)
  • RedSquare (1)
  • SINCONA (2)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
  • Wójcicki (1)
  • Имперская монета (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия Полтина 1753 СПБ IM "Погрудный портрет" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Россия Полтина 1753 СПБ IM "Погрудный портрет" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
497 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Россия Полтина 1753 СПБ IM "Погрудный портрет" на аукционе AURORA - January 27, 2021
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
1098 $
Цена в валюте аукциона 82500 RUB
Россия Полтина 1753 СПБ IM "Погрудный портрет" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1753 СПБ IM "Погрудный портрет" на аукционе RedSquare - April 5, 2020
Россия Полтина 1753 СПБ IM "Погрудный портрет" на аукционе RedSquare - April 5, 2020
Продавец RedSquare
Дата 5 апреля 2020
Сохранность XF40 ННР
Цена
Россия Полтина 1753 СПБ IM "Погрудный портрет" на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность F15 NGC
Цена
Россия Полтина 1753 СПБ IM "Погрудный портрет" на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность F15 NGC
Цена
Россия Полтина 1753 СПБ IM "Погрудный портрет" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1753 СПБ IM "Погрудный портрет" на аукционе BAC - June 5, 2018
Продавец BAC
Дата 5 июня 2018
Сохранность F15 NGC
Цена
Россия Полтина 1753 СПБ IM "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Россия Полтина 1753 СПБ IM "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1753 СПБ IM "Погрудный портрет" на аукционе BAC - October 26, 2017
Продавец BAC
Дата 26 октября 2017
Сохранность F15 NGC
Цена
Россия Полтина 1753 СПБ IM "Погрудный портрет" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Россия Полтина 1753 СПБ IM "Погрудный портрет" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1753 СПБ IM "Погрудный портрет" на аукционе BAC - March 22, 2017
Продавец BAC
Дата 22 марта 2017
Сохранность F15 NGC
Цена
Россия Полтина 1753 СПБ IM "Погрудный портрет" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Россия Полтина 1753 СПБ IM "Погрудный портрет" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1753 СПБ IM "Погрудный портрет" на аукционе BAC - November 2, 2016
Продавец BAC
Дата 2 ноября 2016
Сохранность F15 NGC
Цена
Россия Полтина 1753 СПБ IM "Погрудный портрет" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 2, 2015
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1753 СПБ IM "Погрудный портрет" на аукционе Chaponnière - November 26, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1753 СПБ IM "Погрудный портрет" на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1753 СПБ IM "Погрудный портрет" на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1753 СПБ IM "Погрудный портрет" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1753 СПБ IM "Погрудный портрет" на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1753 СПБ IM "Погрудный портрет" на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полтина 1753 "Погрудный портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Елизаветы Петровны Монеты России 1753 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Полтина Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск