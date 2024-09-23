Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1753 года СПБ IM "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 41,290
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1753
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1753 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ IM. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33021 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4935 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность VF
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Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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