Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1753 года ММД IП "Московский тип" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 596,817
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1753
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (147) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1753 года "Московский тип" со знаком ММД IП. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6426 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 8000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.
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