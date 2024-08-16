1 рубль 1753 года ММД IП "Московский тип" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1753 года "Московский тип" со знаком ММД IП. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6426 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 8000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность UNC (14) AU (43) XF (54) VF (33) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS63 (3) MS62 (2) AU58 (5) AU53 (6) AU50 (7) XF45 (8) XF40 (3) VF35 (3) VF30 (9) DETAILS (12) Сервис NGC (8) RNGA (6) ННР (3) PCGS (1)

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