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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1753 года ММД IП "Московский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1753 года ММД IП "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1753 года ММД IП "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 596,817

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1753
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (147) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1753 года "Московский тип" со знаком ММД IП. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6426 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 8000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1753 ММД IП "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
343 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия 1 рубль 1753 ММД IП "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
286 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия 1 рубль 1753 ММД IП "Московский тип" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1753 ММД IП "Московский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1753 ММД IП "Московский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1753 ММД IП "Московский тип" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1 рубль 1753 ММД IП "Московский тип" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1753 ММД IП "Московский тип" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1 рубль 1753 ММД IП "Московский тип" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1753 ММД IП "Московский тип" на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1753 ММД IП "Московский тип" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1753 ММД IП "Московский тип" на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Россия 1 рубль 1753 ММД IП "Московский тип" на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1753 ММД IП "Московский тип" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Россия 1 рубль 1753 ММД IП "Московский тип" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1753 ММД IП "Московский тип" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1753 ММД IП "Московский тип" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1753 ММД IП "Московский тип" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1753 ММД IП "Московский тип" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1753 ММД IП "Московский тип" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1 рубль 1753 ММД IП "Московский тип" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1753 ММД IП "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1753 ММД IП "Московский тип" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 1 рубль 1753 ММД IП "Московский тип" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1753 ММД IП "Московский тип" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия 1 рубль 1753 ММД IП "Московский тип" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1753 ММД IП "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1753 ММД IП "Московский тип" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1753 ММД IП "Московский тип" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 1 рубль 1753 ММД IП "Московский тип" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1753 ММД IП "Московский тип" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1753 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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