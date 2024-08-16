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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Талер 1753 года P "Альбертусталер" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Талер 1753 года P "Альбертусталер" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Талер 1753 года P "Альбертусталер" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28 гр
  • Диаметр null мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,043

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Талер
  • Год 1753
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Мангейм
Цены на аукционах (122)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Талер 1753 года "Альбертусталер" со знаком P. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Мангеймском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24878 проданному на аукционе Heritage Auctions за 38188 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Талер 1753 P "Альбертусталер" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Талер 1753 P "Альбертусталер" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
3910 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Россия Талер 1753 P "Альбертусталер" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
17285 $
Цена в валюте аукциона 16000 EUR
Россия Талер 1753 P "Альбертусталер" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Талер 1753 P "Альбертусталер" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Талер 1753 P "Альбертусталер" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Талер 1753 P "Альбертусталер" на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Талер 1753 P "Альбертусталер" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия Талер 1753 P "Альбертусталер" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Талер 1753 P "Альбертусталер" на аукционе RedSquare - September 10, 2023
Россия Талер 1753 P "Альбертусталер" на аукционе RedSquare - September 10, 2023
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2023
Сохранность PF DETAILS ННР
Цена
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Россия Талер 1753 P "Альбертусталер" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Талер 1753 P "Альбертусталер" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Талер 1753 P "Альбертусталер" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность PF DETAILS ННР
Цена
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Россия Талер 1753 P "Альбертусталер" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия Талер 1753 P "Альбертусталер" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия Талер 1753 P "Альбертусталер" на аукционе Künker - March 21, 2023
Продавец Künker
Дата 21 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Талер 1753 P "Альбертусталер" на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Талер 1753 P "Альбертусталер" на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Талер 1753 P "Альбертусталер" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия Талер 1753 P "Альбертусталер" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Талер 1753 P "Альбертусталер" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS62
Цена
Россия Талер 1753 P "Альбертусталер" на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU53
Цена
Россия Талер 1753 P "Альбертусталер" на аукционе Bruun Rasmussen - April 25, 2022
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 25 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Талер 1753 P "Альбертусталер" на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1753 "Альбертусталер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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