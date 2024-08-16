Талер 1753 года P "Альбертусталер" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Талер 1753 года "Альбертусталер" со знаком P. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Мангеймском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24878 проданному на аукционе Heritage Auctions за 38188 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность UNC (25) AU (34) XF (48) VF (10) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS64 (5) MS63 (6) MS62 (4) MS61 (2) MS60 (2) AU58 (6) AU55 (1) AU53 (5) AU50 (5) XF45 (4) XF40 (3) VF30 (1) DETAILS (4) PL (6) Сервис NGC (19) ННР (2) PCGS (4) RNGA (1)

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