Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Талер 1753 года P "Альбертусталер" (Россия, Елизавета)
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28 гр
- Диаметр null мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,043
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Талер
- Год 1753
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Мангейм
Цены на аукционах (122)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Талер 1753 года "Альбертусталер" со знаком P. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Мангеймском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24878 проданному на аукционе Heritage Auctions за 38188 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
17285 $
Цена в валюте аукциона 16000 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2023
Сохранность PF DETAILS ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность PF DETAILS ННР
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 25 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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