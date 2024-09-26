Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1753 года СПБ IМ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)
Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 605,137
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1753
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (182) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1753 года "Петербургский тип" со знаком СПБ IМ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1567 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 20000 USD. Торги состоялись 6 января 2008.
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