1 рубль 1753 года СПБ IМ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1753 года "Петербургский тип" со знаком СПБ IМ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1567 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 20000 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

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