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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1753 года СПБ IМ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1753 года СПБ IМ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1753 года СПБ IМ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 605,137

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1753
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (182) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1753 года "Петербургский тип" со знаком СПБ IМ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1567 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 20000 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1753 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1753 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1235 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Россия 1 рубль 1753 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 рубль 1753 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Россия 1 рубль 1753 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 рубль 1753 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1753 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1753 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1753 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1753 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1 рубль 1753 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU50
Цена
Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1753 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1753 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1753 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1753 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1 рубль 1753 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1753 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1753 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1753 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1753 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1753 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1753 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1753 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1753 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1753 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF45
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Россия 1 рубль 1753 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1753 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1753 СПБ IМ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1753 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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