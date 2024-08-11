Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1753 года IП (Россия, Елизавета)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,42 гр
- Чистого серебра (0,0584 oz) 1,815 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 510,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Гривенник
- Год 1753
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1753 года со знаком IП. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1550 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 33000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS63
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 6 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность MS62
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 апреля 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?
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