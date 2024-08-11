Гривенник 1753 года IП (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1753 года со знаком IП. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1550 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность UNC (6) AU (7) XF (13) VF (13) F (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS63 (3) MS62 (2) AU58 (1) AU55 (1) AU50 (2) XF45 (3) VF35 (2) VF30 (1) VF20 (1) Сервис RNGA (1) NGC (2) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (1)

Coins.ee (1)

Katz (3)

Künker (5)

MS67 (1)

MUNZE (1)

Rare Coins (7)

Rauch (1)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (2)

SINCONA (1)

Александр (7)

Империя (1)

Имперская монета (5)

Монеты и Медали (1)

Русский Нумизматический Дом (3)

Русское Наследие (2)