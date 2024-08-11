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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1753 года IП (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Гривенник 1753 года IП - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Гривенник 1753 года IП - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,42 гр
  • Чистого серебра (0,0584 oz) 1,815 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 510,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Гривенник
  • Год 1753
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1753 года со знаком IП. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1550 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1753 IП на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Россия Гривенник 1753 IП на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1753 IП на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1753 IП на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия Гривенник 1753 IП на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 33000 RUB
Россия Гривенник 1753 IП на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1753 IП на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1753 IП на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1753 IП на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность F
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Россия Гривенник 1753 IП на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия Гривенник 1753 IП на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS63
Цена
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Россия Гривенник 1753 IП на аукционе MUNZE - December 6, 2021
Продавец MUNZE
Дата 6 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия Гривенник 1753 IП на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия Гривенник 1753 IП на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
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Россия Гривенник 1753 IП на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия Гривенник 1753 IП на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия Гривенник 1753 IП на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия Гривенник 1753 IП на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия Гривенник 1753 IП на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия Гривенник 1753 IП на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1753 IП на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1753 IП на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия Гривенник 1753 IП на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность VF20
Цена
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Россия Гривенник 1753 IП на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1753 IП на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия Гривенник 1753 IП на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность MS62
Цена
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Россия Гривенник 1753 IП на аукционе MS67 - April 15, 2020
Продавец MS67
Дата 15 апреля 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия Гривенник 1753 IП на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Гривенник 1753 IП на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия Гривенник 1753 IП на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия Гривенник 1753 IП на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1753 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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