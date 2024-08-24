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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1753 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". Новодел (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1753 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе" Новодел - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1753 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе" Новодел - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,47 гр
  • Диаметр null мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 18,794

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1753
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1753 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". Новодел. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4424 проданному на аукционе Stack's Bowers за 85000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Россия Червонец (Дукат) 1753 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Stack's - January 17, 2022
Россия Червонец (Дукат) 1753 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Stack's - January 17, 2022
Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность SP63 PCGS
Цена
85000 $
Цена в валюте аукциона 85000 USD
Россия Червонец (Дукат) 1753 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия Червонец (Дукат) 1753 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность XF45
Цена
31000 $
Цена в валюте аукциона 31000 USD
Россия Червонец (Дукат) 1753 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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