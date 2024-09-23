Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1746 года ММД (Россия, Елизавета)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 6,46 гр
- Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 368,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полуполтинник
- Год 1746
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1746 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Империя за 24000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 10750 RUB
Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU58
Цена
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Где продать?
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