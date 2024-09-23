Полуполтинник 1746 года ММД (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1746 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Империя за 24000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2014.

Сохранность UNC (1) AU (21) XF (23) VF (27) F (2) G (1) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) AU58 (5) AU55 (3) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (8) XF40 (1) VF35 (3) VF30 (5) VF25 (6) G4 (1) Сервис NGC (2) PCGS (1) RNGA (3)

Продавец Все фирмы

AURORA (3)

Busso Peus (1)

Coins.ee (1)

COINSTORE (1)

Felzmann (1)

Goldberg (1)

Heritage (1)

Hermes Auctions (1)

Holmasto (1)

Katz (2)

Künker (1)

MARCINIAK (1)

MUNZE (2)

Myntauktioner i Sverige AB (1)

Numisbalt (1)

Rare Coins (8)

Rauch (1)

Rio de la Plata (1)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (1)

SINCONA (2)

Universum Coins GmbH (1)

Westfälische (1)

Александр (18)

Знак (1)

Империя (5)

Имперская монета (9)

Русский Нумизматический Дом (3)

Русское Наследие (10)