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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1746 года ММД (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полуполтинник 1746 года ММД - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полуполтинник 1746 года ММД - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 6,46 гр
  • Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 368,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1746
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1746 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Империя за 24000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1746 ММД на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1746 ММД на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 10750 RUB
Россия Полуполтинник 1746 ММД на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия Полуполтинник 1746 ММД на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Россия Полуполтинник 1746 ММД на аукционе Heritage - April 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1746 ММД на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия Полуполтинник 1746 ММД на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1746 ММД на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1746 ММД на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия Полуполтинник 1746 ММД на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия Полуполтинник 1746 ММД на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1746 ММД на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1746 ММД на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия Полуполтинник 1746 ММД на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия Полуполтинник 1746 ММД на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия Полуполтинник 1746 ММД на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF45 NGC
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Россия Полуполтинник 1746 ММД на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полуполтинник 1746 ММД на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия Полуполтинник 1746 ММД на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия Полуполтинник 1746 ММД на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1746 ММД на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полуполтинник 1746 ММД на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1746 ММД на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия Полуполтинник 1746 ММД на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF25
Цена
Россия Полуполтинник 1746 ММД на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полуполтинник 1746 ММД на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полуполтинник 1746 ММД на аукционе Русское Наследие - August 7, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 7 августа 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полуполтинник 1746 ММД на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия Полуполтинник 1746 ММД на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность G4
Цена

Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1746 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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