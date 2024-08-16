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1746
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Монеты России 1746 года
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Золотые монеты
Червонец (Дукат) 1746
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Пробные монеты
1 рубль 1746 СПБ Петербургский тип
Средняя цена
880 $
Продажи
0
288
1 рубль 1746 ММД Московский тип
Средняя цена
380 $
Продажи
0
108
Полтина 1746 СПБ Погрудный портрет
Средняя цена
2200 $
Продажи
0
35
Полтина 1746 СПБ Погрудный портрет
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полтина 1746 ММД Портрет работы Б. Скотта
Новодел
Средняя цена
28000 $
Продажи
0
4
Полуполтинник 1746 ММД
Средняя цена
170 $
Продажи
0
81
Гривенник 1746
Средняя цена
200 $
Продажи
0
106
Медные монеты
Денга 1746
Средняя цена
9 $
Продажи
0
64
Полушка 1746
Средняя цена
35 $
Продажи
0
35
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Зактрыть
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Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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