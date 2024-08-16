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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1746 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1746
Средняя цена
Продажи
0 1

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1746 СПБ Петербургский тип
Средняя цена 880 $
Продажи
0 288
Аверс
Реверс
1 рубль 1746 ММД Московский тип
Средняя цена 380 $
Продажи
0 108
Аверс
Реверс
Полтина 1746 СПБ Погрудный портрет
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
Полтина 1746 СПБ Погрудный портрет Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полтина 1746 ММД Портрет работы Б. Скотта Новодел
Средняя цена 28000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1746 ММД
Средняя цена 170 $
Продажи
0 81
Аверс
Реверс
Гривенник 1746
Средняя цена 200 $
Продажи
0 106

Медные монеты

Аверс
Реверс
Денга 1746
Средняя цена 9 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
Полушка 1746
Средняя цена 35 $
Продажи
0 35
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