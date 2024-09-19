1 рубль 1746 года ММД "Московский тип" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1746 года "Московский тип" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 310 проданному на аукционе Редкие Монеты за 220000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.

Сохранность UNC (6) AU (29) XF (35) VF (33) F (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS61 (3) MS60 (2) AU58 (3) AU55 (5) AU53 (7) AU50 (2) XF45 (18) XF40 (1) VF35 (6) VF30 (1) DETAILS (8) Сервис ННР (4) RNGA (6) NGC (10) PCGS (2)

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