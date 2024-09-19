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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1746 года ММД "Московский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1746 года ММД "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1746 года ММД "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 391,360

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1746
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (108)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1746 года "Московский тип" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 310 проданному на аукционе Редкие Монеты за 220000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1746 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
2376 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Россия 1 рубль 1746 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
391 $
Цена в валюте аукциона 36000 RUB
Россия 1 рубль 1746 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1746 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1746 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1746 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1746 ММД "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - August 13, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 13 августа 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1746 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1746 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1746 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 1 рубль 1746 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1746 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1746 ММД "Московский тип" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1746 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 1 рубль 1746 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1746 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 1 рубль 1746 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1746 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 1 рубль 1746 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1746 ММД "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1746 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1746 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1746 ММД "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1746 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 1 рубль 1746 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1746 ММД "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1746 ММД "Московский тип" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1746 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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