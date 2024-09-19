Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1746 года ММД "Московский тип" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 391,360
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1746
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (108)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1746 года "Московский тип" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 310 проданному на аукционе Редкие Монеты за 220000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
2376 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 августа 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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