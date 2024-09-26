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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1746 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1746 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1746 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,45 гр
  • Чистого серебра (0,6562 oz) 20,4109 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 781,012

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1746
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (288)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1746 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе Монеты и Медали за 1075000 RUB. Торги состоялись 12 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1746 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
278 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Россия 1 рубль 1746 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1746 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность F
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Россия 1 рубль 1746 СПБ "Петербургский тип" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1746 СПБ "Петербургский тип" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VG
Цена
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Россия 1 рубль 1746 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1746 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1746 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1746 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1746 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1746 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1746 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1746 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1746 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1746 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1746 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1746 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1746 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1746 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1746 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1746 СПБ "Петербургский тип" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1746 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Россия 1 рубль 1746 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1746 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1746 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1746 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1746 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1746 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1746 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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