Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1746 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,45 гр
- Чистого серебра (0,6562 oz) 20,4109 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 781,012
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1746
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (288)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1746 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе Монеты и Медали за 1075000 RUB. Торги состоялись 12 апреля 2024.
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Сохранность (слабы)
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