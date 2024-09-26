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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1746 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полушка 1746 года - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полушка 1746 года - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,1 гр
  • Диаметр 18,5 - 20,5 мм
  • Гурт шнур влево

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полушка
  • Год 1746
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1746 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 170 проданному на аукционе Редкие Монеты за 34000 RUB. Торги состоялись 13 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (4)
  • Hermes Auctions (1)
  • Katz (4)
  • Rare Coins (5)
  • RedSquare (3)
  • SINCONA (2)
  • Александр (2)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (11)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия Полушка 1746 на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1105 RUB
Россия Полушка 1746 на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1746 на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность F
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Россия Полушка 1746 на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1746 на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1746 на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1746 на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия Полушка 1746 на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1746 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1746 на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1746 на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия Полушка 1746 на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU55 RB
Цена
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Россия Полушка 1746 на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1746 на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Полушка 1746 на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU55 RB
Цена
Россия Полушка 1746 на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Полушка 1746 на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полушка 1746 на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1746 на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия Полушка 1746 на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF30
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Россия Полушка 1746 на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия Полушка 1746 на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность F12
Цена
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Россия Полушка 1746 на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия Полушка 1746 на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полушка 1746 на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия Полушка 1746 на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия Полушка 1746 на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия Полушка 1746 на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия Полушка 1746 на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия Полушка 1746 на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полушка 1746 на аукционе RedSquare - July 5, 2020
Продавец RedSquare
Дата 5 июля 2020
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1746 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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