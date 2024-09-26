Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1746 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 18,5 - 20,5 мм
- Гурт шнур влево
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полушка
- Год 1746
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1746 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 170 проданному на аукционе Редкие Монеты за 34000 RUB. Торги состоялись 13 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1105 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU55 RB
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность F12
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
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12
Где продать?
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