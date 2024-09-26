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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1746 года СПБ "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1746 года СПБ "Погрудный портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1746 года СПБ "Погрудный портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 55,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1746
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1746 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе Александр за 8000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (3)
  • Русское Наследие (7)
Россия Полтина 1746 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 RNGA
Цена
3348 $
Цена в валюте аукциона 310000 RUB
Россия Полтина 1746 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
684 $
Цена в валюте аукциона 626 EUR
Россия Полтина 1746 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Полтина 1746 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1746 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Frankfurter - November 4, 2022
Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1746 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность F12 NGC
Цена
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Россия Полтина 1746 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Империя - December 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1746 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1746 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе AURORA - May 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1746 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1746 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Россия Полтина 1746 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина 1746 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1746 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Россия Полтина 1746 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Полтина 1746 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU55
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Россия Полтина 1746 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность AU
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Россия Полтина 1746 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1746 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1746 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Знак - May 24, 2019
Россия Полтина 1746 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Знак - May 24, 2019
Продавец Знак
Дата 24 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1746 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1746 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия Полтина 1746 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1746 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1746 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия Полтина 1746 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1746 "Погрудный портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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