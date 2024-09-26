Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1746 года СПБ "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 55,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1746
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1746 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе Александр за 8000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 RNGA
Цена
3348 $
Цена в валюте аукциона 310000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность F12 NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Где продать?
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