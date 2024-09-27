Гривенник 1746 года (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1746 года. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 222 проданному на аукционе Монеты и Медали за 96500 RUB. Торги состоялись 18 января 2024.

Сохранность UNC (2) AU (9) XF (44) VF (36) F (12) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) AU55 (3) AU50 (1) XF45 (3) XF40 (9) VF35 (10) VF30 (1) F15 (7) Сервис ННР (2) NGC (2) PCGS (1)

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