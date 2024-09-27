Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1746 года (Россия, Елизавета)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,42 гр
- Чистого серебра (0,0584 oz) 1,815 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 870,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Гривенник
- Год 1746
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1746 года. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 222 проданному на аукционе Монеты и Медали за 96500 RUB. Торги состоялись 18 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 2400 RUB
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность F15
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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