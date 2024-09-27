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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1746 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Гривенник 1746 года - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Гривенник 1746 года - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,42 гр
  • Чистого серебра (0,0584 oz) 1,815 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 870,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Гривенник
  • Год 1746
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1746 года. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 222 проданному на аукционе Монеты и Медали за 96500 RUB. Торги состоялись 18 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1746 на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Россия Гривенник 1746 на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1746 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 2400 RUB
Россия Гривенник 1746 на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия Гривенник 1746 на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1746 на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1746 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Гривенник 1746 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1746 на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1746 на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия Гривенник 1746 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1746 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1746 на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1746 на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 12, 2023
Россия Гривенник 1746 на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 12, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
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Россия Гривенник 1746 на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Гривенник 1746 на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1746 на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия Гривенник 1746 на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
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Россия Гривенник 1746 на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия Гривенник 1746 на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность F15
Цена
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Россия Гривенник 1746 на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия Гривенник 1746 на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность F15
Цена
Россия Гривенник 1746 на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
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Россия Гривенник 1746 на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1746 на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1746 на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия Гривенник 1746 на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность F15
Цена

Где продать?

Для продажи Гривенник 1746 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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