Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1746 года СПБ "Погрудный портрет". Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 55,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1746
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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