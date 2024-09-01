Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1746 года (Россия, Елизавета)
Техническая информация
- Металл Золото (0,968)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,108 oz) 3,359 гр
- Диаметр 20 - 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 489
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1746
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1746 года. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1222 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220000 EUR. Торги состоялись 18 июня 2007.
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