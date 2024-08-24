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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1746 года ММД "Портрет работы Б. Скотта". Новодел (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полтина 1746 года ММД "Портрет работы Б. Скотта" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1746 года ММД "Портрет работы Б. Скотта" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1746
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1746 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком ММД. Новодел. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 178 проданному на аукционе SINCONA AG за 36000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (2)
Россия Полтина 1746 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтина 1746 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC PL
Цена
39419 $
Цена в валюте аукциона 36000 CHF
Россия Полтина 1746 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - September 24, 2010
Россия Полтина 1746 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - September 24, 2010
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2010
Сохранность MS64
Цена
15500 $
Цена в валюте аукциона 15500 USD
Россия Полтина 1746 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - December 9, 2005
Россия Полтина 1746 ММД "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - December 9, 2005
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2005
Сохранность MS64
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1746 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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