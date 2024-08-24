Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1746 года ММД "Портрет работы Б. Скотта". Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1746
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1746 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком ММД. Новодел. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 178 проданному на аукционе SINCONA AG за 36000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Russiancoin (1)
- SINCONA (1)
- Александр (2)
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC PL
Цена
39419 $
Цена в валюте аукциона 36000 CHF
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2010
Сохранность MS64
Цена
15500 $
Цена в валюте аукциона 15500 USD
Где продать?
Для продажи Полтина 1746 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск