Полтина 1746 года ММД "Портрет работы Б. Скотта". Новодел (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1746 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком ММД. Новодел. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 178 проданному на аукционе SINCONA AG за 36000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность UNC (4) Сохранность (слабы) MS64 (2)