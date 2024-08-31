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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1744 года ММД (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полуполтинник 1744 года ММД - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полуполтинник 1744 года ММД - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 6,46 гр
  • Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 96,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1744
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1744 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Александр за 1500 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (2)
  • Rare Coins (3)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (2)
  • UBS (1)
  • Александр (4)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия Полуполтинник 1744 ММД на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Россия Полуполтинник 1744 ММД на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Россия Полуполтинник 1744 ММД на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия Полуполтинник 1744 ММД на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полуполтинник 1744 ММД на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU58
Цена
Россия Полуполтинник 1744 ММД на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия Полуполтинник 1744 ММД на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полуполтинник 1744 ММД на аукционе Александр - October 17, 2018
Россия Полуполтинник 1744 ММД на аукционе Александр - October 17, 2018
Продавец Александр
Дата 17 октября 2018
Сохранность VF25
Цена
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Россия Полуполтинник 1744 ММД на аукционе Александр - August 29, 2018
Россия Полуполтинник 1744 ММД на аукционе Александр - August 29, 2018
Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность VF25
Цена
Россия Полуполтинник 1744 ММД на аукционе Имперская монета - April 25, 2017
Россия Полуполтинник 1744 ММД на аукционе Имперская монета - April 25, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 25 апреля 2017
Сохранность VF35
Цена
******
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Россия Полуполтинник 1744 ММД на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1744 ММД на аукционе Империя - June 4, 2016
Продавец Империя
Дата 4 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1744 ММД на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1744 ММД на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1744 ММД на аукционе Александр - September 20, 2013
Россия Полуполтинник 1744 ММД на аукционе Александр - September 20, 2013
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полуполтинник 1744 ММД на аукционе UBS - January 18, 2010
Продавец UBS
Дата 18 января 2010
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1744 ММД на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1744 ММД на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1744 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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