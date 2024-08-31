Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1744 года ММД (Россия, Елизавета)
Фотография: UBS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 6,46 гр
- Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 96,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полуполтинник
- Год 1744
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1744 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Александр за 1500 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Gorny & Mosch (2)
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- Roma Numismatics (1)
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- Александр (4)
- Империя (1)
- Имперская монета (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 октября 2018
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 апреля 2017
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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