Полуполтинник 1744 года ММД (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1744 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Александр за 1500 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.

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