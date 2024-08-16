Полуполтинник 1755 года ММД МБ (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1755 года со знаком ММД МБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3143 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 13 марта 2007.

Сохранность UNC (5) AU (13) XF (7) VF (11) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS61 (3) MS60 (1) AU55 (3) AU53 (3) AU50 (4) XF45 (1) VF35 (1) Сервис RNGA (3) NGC (4)

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