Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1755 года ММД МБ (Россия, Елизавета)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 6,46 гр
- Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 203,400
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полуполтинник
- Год 1755
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1755 года со знаком ММД МБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3143 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 13 марта 2007.
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
274 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
780 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность AU55 RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU55 RNGA
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 ноября 2017
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?
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