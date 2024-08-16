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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1755 года ММД МБ (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полуполтинник 1755 года ММД МБ - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полуполтинник 1755 года ММД МБ - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 6,46 гр
  • Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 203,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1755
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1755 года со знаком ММД МБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3143 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 13 марта 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1755 ММД МБ на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия Полуполтинник 1755 ММД МБ на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1755 ММД МБ на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1755 ММД МБ на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
274 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Россия Полуполтинник 1755 ММД МБ на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
780 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Россия Полуполтинник 1755 ММД МБ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полуполтинник 1755 ММД МБ на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полуполтинник 1755 ММД МБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия Полуполтинник 1755 ММД МБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1755 ММД МБ на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полуполтинник 1755 ММД МБ на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1755 ММД МБ на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник 1755 ММД МБ на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник 1755 ММД МБ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия Полуполтинник 1755 ММД МБ на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1755 ММД МБ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Полуполтинник 1755 ММД МБ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность MS61
Цена
Россия Полуполтинник 1755 ММД МБ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия Полуполтинник 1755 ММД МБ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность MS60
Цена
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Россия Полуполтинник 1755 ММД МБ на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник 1755 ММД МБ на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия Полуполтинник 1755 ММД МБ на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
Россия Полуполтинник 1755 ММД МБ на аукционе Империя - April 28, 2018
Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1755 ММД МБ на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Россия Полуполтинник 1755 ММД МБ на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1755 ММД МБ на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Россия Полуполтинник 1755 ММД МБ на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 7 ноября 2017
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полуполтинник 1755 ММД МБ на аукционе Kroha - March 11, 2017
Продавец Kroha
Дата 11 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1755 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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