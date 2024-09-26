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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1748 года ММД (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полуполтинник 1748 года ММД - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полуполтинник 1748 года ММД - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 6,46 гр
  • Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 599,992

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1748
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (98)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1748 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5270 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1300 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1748 ММД на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность VF
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 86 EUR
Россия Полуполтинник 1748 ММД на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Россия Полуполтинник 1748 ММД на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полуполтинник 1748 ММД на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Полуполтинник 1748 ММД на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Полуполтинник 1748 ММД на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
178 $
Цена в валюте аукциона 140 GBP
Россия Полуполтинник 1748 ММД на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Полуполтинник 1748 ММД на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полуполтинник 1748 ММД на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Полуполтинник 1748 ММД на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1748 ММД на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1748 ММД на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия Полуполтинник 1748 ММД на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1748 ММД на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Полуполтинник 1748 ММД на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Полуполтинник 1748 ММД на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1748 ММД на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1748 ММД на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия Полуполтинник 1748 ММД на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия Полуполтинник 1748 ММД на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1748 ММД на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
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Россия Полуполтинник 1748 ММД на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия Полуполтинник 1748 ММД на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия Полуполтинник 1748 ММД на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полуполтинник 1748 ММД на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия Полуполтинник 1748 ММД на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полуполтинник 1748 ММД на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1748 ММД на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1748 ММД на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия Полуполтинник 1748 ММД на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF25
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1748 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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