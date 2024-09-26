Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1748 года ММД (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 6,46 гр
- Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 599,992
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полуполтинник
- Год 1748
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (98)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1748 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5270 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1300 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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