Полуполтинник 1748 года ММД (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1748 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5270 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1300 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность UNC (13) AU (18) XF (23) VF (37) F (1) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (3) MS60 (2) AU58 (3) AU55 (2) AU53 (7) AU50 (3) XF45 (5) XF40 (6) VF35 (10) VF30 (1) VF25 (4) Сервис RNGA (3) NGC (5) PCGS (3)

Продавец Все фирмы

AURORA (5)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (3)

Heritage (2)

Jean ELSEN (1)

Katz (3)

Künker (2)

MUNZE (2)

Numisbalt (4)

Rare Coins (10)

Rauch (1)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (2)

SINCONA (1)

Stack's (3)

Teutoburger (2)

Universum Coins GmbH (1)

WAG (1)

Александр (16)

Знак (1)

Империя (2)

Имперская монета (19)

Монеты и Медали (1)

НИКО (2)

Русский Нумизматический Дом (3)

Русское Наследие (9)