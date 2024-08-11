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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1748 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1748
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 48

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1748 СПБ Петербургский тип
Средняя цена 450 $
Продажи
0 223
Аверс
Реверс
1 рубль 1748 ММД Московский тип
Средняя цена 870 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
Полтина 1748 СПБ Погрудный портрет
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1748 ММД
Средняя цена 230 $
Продажи
0 98
Аверс
Реверс
Гривенник 1748
Средняя цена 130 $
Продажи
0 325

Медные монеты

Аверс
Реверс
Денга 1748
Средняя цена 30 $
Продажи
0 221
Аверс
Реверс
Денга 1748 Новодел
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Полушка 1748
Средняя цена 100 $
Продажи
0 30
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