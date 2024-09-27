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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1748 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1748 года - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1748 года - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,968)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,108 oz) 3,359 гр
  • Диаметр 20 - 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 17,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1748
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1748 года. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 718 проданному на аукционе Leu Numismatik за 70000 CHF. Торги состоялись 27 апреля 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Червонец (Дукат) 1748 на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1748 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1748 на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
16205 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Россия Червонец (Дукат) 1748 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Червонец (Дукат) 1748 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1748 на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
23999 $
Цена в валюте аукциона 1500000 RUB
Россия Червонец (Дукат) 1748 на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1748 на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1748 на аукционе Chaponnière - November 20, 2021
Продавец Chaponnière
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1748 на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1748 на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1748 на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия Червонец (Дукат) 1748 на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1748 на аукционе Münzenonline - April 24, 2020
Продавец Münzenonline
Дата 24 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1748 на аукционе Heritage - April 27, 2020
Россия Червонец (Дукат) 1748 на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1748 на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS60
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1748 на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1748 на аукционе Heritage Eur - May 17, 2019
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1748 на аукционе New York Sale - January 10, 2019
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1748 на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1748 на аукционе Münzenonline - October 19, 2018
Продавец Münzenonline
Дата 19 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1748 на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1748 на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1748 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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