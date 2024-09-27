Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1748 года (Россия, Елизавета)
Техническая информация
- Металл Золото (0,968)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,108 oz) 3,359 гр
- Диаметр 20 - 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 17,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1748
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1748 года. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 718 проданному на аукционе Leu Numismatik за 70000 CHF. Торги состоялись 27 апреля 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
23999 $
Цена в валюте аукциона 1500000 RUB
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 24 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 19 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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