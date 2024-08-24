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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1748 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Гривенник 1748 года - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Гривенник 1748 года - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,42 гр
  • Чистого серебра (0,0584 oz) 1,815 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,265,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Гривенник
  • Год 1748
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (326)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1748 года. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6463 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 4200 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1748 на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия Гривенник 1748 на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия Гривенник 1748 на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия Гривенник 1748 на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1748 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1748 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
272 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Россия Гривенник 1748 на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 12500 RUB
Россия Гривенник 1748 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Гривенник 1748 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1748 на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия Гривенник 1748 на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия Гривенник 1748 на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия Гривенник 1748 на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1748 на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1748 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Гривенник 1748 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1748 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Гривенник 1748 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1748 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU53
Цена
Россия Гривенник 1748 на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия Гривенник 1748 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
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Россия Гривенник 1748 на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность F
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Россия Гривенник 1748 на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия Гривенник 1748 на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF45
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Россия Гривенник 1748 на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность VF
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Россия Гривенник 1748 на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1748 на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия Гривенник 1748 на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность AU55 CGC
Цена
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Россия Гривенник 1748 на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия Гривенник 1748 на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1748 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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