Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1748 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,42 гр
- Чистого серебра (0,0584 oz) 1,815 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,265,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Гривенник
- Год 1748
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (326)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1748 года. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6463 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 4200 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
272 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF45
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность AU55 CGC
Цена
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Где продать?
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