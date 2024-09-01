Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1748 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 28 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Денга
- Год 1748
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный, Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (221) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1748 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном, Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3315 проданному на аукционе Katz Auction за 600 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2019.
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Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
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Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
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Сохранность AU55 BN NGC
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Сохранность XF
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Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
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Сохранность Нет оценки
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Сохранность AU55 BN NGC
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Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
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